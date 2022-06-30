На склоне горы «Спящая красавица» под Кировском прошёл чемпионат Мурманской области по скайраннингу

Чемпионат Мурманской области по скайраннингу прошёл в минувшие выходные на склоне горы Айкуайвенчорр под Кировском. Испытать себя в скоростном восхождении решили 25 спортсменов из Мурманска, Апатитов, Кировска, Мончегорска и Ковдора. Им предстояло преодолеть дистанцию 4 300 км, набрав высоту 720 метров, на склоне горы «Спящая красавица».

По результатам соревнований лучшими оказались мурманчане Дмитрий Гаврюшин и Светлана Плисова. Второе место заняли Роман Кочетков из Апатитов и Анна Ермакова из Кировска. Бронза – за кировскими спортсменами Максимом Казаковым и Ольгой Ржевской.

Как сообщает региональное Министерство спорта, скайраннинг был придуман итальянским альпинистом Марино Джиакометти. В 1990-х годах он с друзьями, готовясь к высотным экспедициям, решился не просто взойти на гору, а забежать на неё. Так в итальянских Альпах зародилась идея нового вида спорта.

Соревнования по скоростному восхождению проводят на горах высотой не ниже 2000 метров с минимальным средним уклоном 6% и обязательно включающие участки с уклоном 30%. Дисциплина альпинизма предусматривает присвоение соответствующих спортивных разрядов и спортивных званий.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/