На следующей неделе в Мурманской области стартует сезон любительской ловли краба

Досуг для местных жителей и потенциал для развития туризма – в Мурманской области с 16 августа стартует сезон любительского краболовства. О том, где можно будет приобрести путевку, на оперативном совещании доложила заместитель губернатора Ольга Кузнецова.

«В последнее время «крабовое сафари» стало очень популярным видом отдыха, в том числе и среди россиян. До настоящего времени краболовные туры предлагались только на Дальнем Востоке нашей страны.

С 2021 года на пяти рыболовных участках, сформированных в прибрежной зоне Баренцева моря, будет осуществляться организация любительского рыболовства с выдачей путевок на добычу камчатского краба и других водных биоресурсов. Участки предоставлены четырем компаниям», – рассказала вице-губернатор.

Оформлением путёвок и организацией туров будут заниматься четыре компании: «Валла-Тунтури», «Серебро Поноя+», «Аврора Тур» и «Мурмансктурист». Всего квота на вылов составит 100 тонн, по 20 на каждый участок.

Минимальная стоимость путевки на вылов камчатского краба составит 800 – 1000 руб. за один экземпляр камчатского краба, а для льготных категорий граждан – от 400 рублей.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, на платформе туристического портала Мурманской области создан тематический раздел, содержащий информацию о любительском рыболовстве камчатского краба в Мурманской области. Памятка также размещена на официальном сайте и в социальных сетях министерства природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства региона, а также на портале «Наш Север».