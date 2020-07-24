На следующей неделе в Заполярье стартует летняя оздоровительная кампания

В 2020 году оздоровительная кампания в Мурманской области стартует на 2 месяца позже. Причина – эпидемиологическая обстановка. Для работы лагерей с дневным пребыванием детей были выбраны муниципальные образования с коэффициентом распространения инфекции ниже 1,0. Мурманск и Североморск пока что не вошли в этот список.

В соответствии с планом, летняя оздоровительная кампания в Заполярье стартует 27 июля. Ее откроют МБОУ «СОШ № 1» в Ковдорском районе и ЦРТДиЮ «Полярис» в Мончегорске. С 29 июля начинают работу лагеря в Ловозерском районе. Здесь оздоровительные кампании пройдут на базе МБОУ «РСОШ им. В.С. Воронина» и МБОУ «ЛСОШ». 3 августа к ним подключатся Апатиты (с подведомственной территорией), а также Кольский и Кандалакшский районы. 8 августа оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей начнут работу в Кировске (с подведомственной территорией) и ЗАТО Заозерск.

Руководителями подготовлены пакеты документов, разрешающие работу лагерей. Например, получены санитарно-эпидемиологические заключения, паспорта безопасности. Все сотрудники прошли медицинские осмотры и тестирование на наличие антител к COVID-19.

При организации лагерей с дневным пребыванием детей учтены рекомендации Управления Роспотребнадзора по Мурманской области: смены продолжительностью 14 дней (а не 21 день), численность детей в отряде 50% от предварительной наполняемости.