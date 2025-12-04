На снегу с медвежонком-футболистом: в детском саду №15 прошла зимняя спартакиада «Турнир по футболу»

В Мурманске в ходе мероприятия юные спортсмены размялись с медвежонком-футболистом, увлекательно поиграли с мячом, а затем приступили непосредственно к мини-матчам между командами.

После матчей команды объединились для совместного противостояния против наставника в турнире «Дети против тренера». Завершился спортивный праздник награждением всех участников.

Игры прошли на территории детского сада, обновленной в рамках губернаторской программы «На Севере — твой проект».

Как сообщает администрация города Мурманска, этим летом программа принесла заметные перемены в облик образовательных учреждений города-героя: шесть территорий школ и детских садов получили новое оформление. Так, школа №50 стала площадкой для проекта «Дети Севера». В Рослякове у школы №4, появилась яркая спортивная зона «Юность». Рядом со школой №20 обустроено безопасное пространство для активного отдыха. Для малышей из детского сада №104 открыта игровая площадка «Территория детства», а в детском саду №2 реализован проект «Мир без опасности».

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=31425&page=1