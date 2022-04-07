На снижение напряженности на рынке труда Мурманской области направят более 210 млн рублей

На реализацию дополнительных мероприятий по снижению напряженности на рынке труда Мурманской области из федерального и областного бюджетов выделено более 210 млн рублей. Средства пойдут в том числе на частичную оплату труда при организации временного трудоустройства работников, находящихся под риском увольнения, и общественных работ для граждан, а также на профессиональное обучение работников промышленных предприятий, находящихся под риском увольнения.

Как сообщает региональное Министерство труда и социального развития, порядки предоставления субсидий из областного бюджета на данные мероприятия утверждены постановлением правительства Мурманской области от 04.04.2022 № 266-ПП.