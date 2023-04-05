На снижение зарплаты ради удалёнки согласны 4 из 10 россиян

На снижение зарплаты ради удалённой работы сегодня согласны 4 из 10 россиян, тогда как в 2021 году об этом сообщал лишь каждый третий. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после опроса, в котором приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны, имеющего желание и потенциальную возможность работать удалённо.

Массовая удалёнка уходит в прошлое, но россияне не хотят с ней прощаться: 4 из 10 опрошенных готовы снизить свои зарплатные ожидания ради дистанционной работы. Чтобы трудиться из дома, каждый пятый (19%) согласен лишиться 5% заработка, каждый восьмой — 10%. Получать на 15%, 20% и даже 25% меньше готовы по 3%. Не хотят отказываться от части заработка ради удалёнки 37% россиян.

Тех, кто не готов терять в доходах ради дистанционной работы, среди респондентов в возрасте от 35 до 44 лет почти вдвое больше, чем среди молодёжи до 24 лет (43% против 24% соответственно).

Чем больше зарабатывают опрошенные, тем чаще они отказываются от каких-либо финансовых жертв ради удалёнки: если среди респондентов с доходом менее 30 тысяч рублей их 30%, то среди зарабатывающих свыше 80 тысяч — уже 46%.

За 2 года число россиян, согласных на снижение зарплаты при условии дистанционной работы, выросло на 7 процентных пунктов.

Время проведения опроса: 22—29 марта 2023 года.