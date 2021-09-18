На собеседовании решение по рабочим принимается в 3 раза быстрее, чем по руководителям

Закономерно, что чем выше вакантная должность, тем больше времени нужно кадровику, чтобы понять подходит ли претендент, — сервис по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» выяснил, насколько. В опросе приняли участие представители 1000 предприятий и организаций из всех округов страны.

По оценкам рекрутеров, в среднем 15 минут собеседования достаточно, чтобы оценить и принять решение по соискателям рабочих должностей. Чаще всего рекрутерам хватает 5—10 минут на то, чтобы дать ответ по кандидату (31%).

Для оценки линейного персонала (менеджеров и специалистов) нужно чуть больше времени — в среднем 20 минут. 3 из 10 рекрутеров успевают принять решение за 10—20 минут собеседования.

Чтобы понять, подходит ли кандидат на руководящую позицию, рекрутёрам требуется значительно больше времени — в среднем 45 минут. Рассказывая о найме руководящего состава, опрошенные вдвое чаще говорили о том, что собеседование с каждым претендентом проходит по-разному и не поддаётся систематизации (15% против 7% при подборе рабочих и линейного персонала).