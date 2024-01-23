«На собственном примере»: прошла профориентационная встреча молодых специалистов Кольской АЭС с учащимися 10-11 классов города Полярные Зори

Представители 13 основных подразделений КАЭС поделились личной историей выбора профессии и трудового пути. Большинство из них родились и выросли в Полярных Зорях и приняли для себя решение строить свою профессиональную карьеру на градообразующем предприятии.

Молодые атомщики рассказали школьникам об особенностях работы основных подразделений АЭС, возможностях прохождения практики и трудоустройства, о перспективах строительства Кольской АЭС-2.

«Правительство РФ поставило перед Госкорпорацией «Росатом» серьёзные задачи по увеличению энергетических мощностей. Поэтому наша общая задача – обеспечить будущие АЭС высококвалифицированным персоналом, обучить и воспитать новое поколение атомщиков, привлечь молодых профессионалов в нашу отрасль», – отметил заместитель директора Кольской АЭС Игорь Кутузов.

Отдельной темой для беседы стала возможность личной реализации, которая также интересна подрастающему поколению. Как состояться не только в профессии, но и развивая свои компетенции и навыки, добиться успехов в других жизненных сферах. Ребята узнали, что на станции возможен гибкий формат обучения с помощью вебинаров АНО «Корпоративная академия Росатома» в отраслевой платформе «Рекорд Mobile» и электронной библиотеки «Росатома».

Хорошим дополнением к рассказу специалистов стала интеллектуальная игра «Адреналин», организованная Мурманским информационным центром по атомной энергии (ИЦАЭ). Объединившись в команды старшеклассникам предстояло не только продемонстрировать высокие знания физики и различных сфер применения энергии атома, но и проявить творческий подход.

Как сообщает управление коммуникаций Кольской АЭС, в 2023 году было принято на работу на КАЭС 37 молодых специалистов.

Фото предоставлено управлением коммуникаций Кольской АЭС.