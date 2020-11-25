На социальную поддержку жителей региона в будущем году будет направлено почти 18 миллиардов рублей

В Мурманской областной Думе на заседании комитета по социальной политике и охране здоровья, под председательством Надежды Максимовой депутаты обсудили законопроект, в котором устанавливается ежемесячная выплата вознаграждения в размере 17 тысяч рублей опекунам совершеннолетних недееспособных граждан.

– Количество подопечных, находящихся в соцучреждениях, с каждым годом растёт. Сегодня таких людей в регионе более двух тысяч человек. Предлагаемая выплата станет хорошей поддержкой опекунам, которые взяли на себя ответственность за эти людей. Комитет поддержал законопроект и предложил областной Думе принять его в первом чтении и окончательной редакции, чтобы средства на его реализацию были учтены в проекте бюджета на будущий год, – отметила Надежда Максимова.

Также в повестке дня – региональные госпрограммы «Социальная поддержка» и «Здравоохранение», рассчитанные на реализацию с 2021 по 2025 годы.

Прозвучало, что на социальную поддержку в будущем году будет направлено почти 18 миллиардов рублей. Из этих средств предлагается выделить на модернизацию системы социальной защиты северян почти 3 миллиарда рублей, на улучшение положения и качества жизни социально уязвимых слоев населения 12,5 миллиардов рублей, остальные средства будут направлены на меры соцподдержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. На здравоохранение предусмотрено направить более 31 миллиарда рублей, в том числе из средств областного бюджета почти 13 миллиардов рублей, из фонда обязательного медицинского страхования 17,7 миллиарда рублей. На бесплатное льготное лекарственное обеспечение отдельных категорий граждан предлагается выделить 1110 миллионов рублей.

Комитет принял госпрограммы к сведению.

Также депутаты обсудили и поддержали корректировки в бюджет Территориального фонда обязательного медицинского страхования на текущий год. Согласно представленному законопроекту, доходы ТФОМС вырастут почти на 250 миллионов рублей, расходная часть увеличится на 320 миллионов. Корректировки обусловлены изменением федерального законодательства в части обязательного медицинского страхования и фактическим исполнением бюджета ТФОМС. Средства будут направлены на дополнительное финансирование медицинских учреждений, работающих в условиях угрозы распространения COVID-19.

Кроме того, комитет принял решение предложить областной Думе провести на ближайшем заседании 26 ноября «правительственный час» на тему: «О ситуации, сложившейся в Мурманской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19), и мерах по предотвращению её распространения».