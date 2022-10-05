На сохранение первого хибиногорского кинотеатра «Большевик» будет выделено 810 млн рублей

Глава региона Андрей Чибис подписал постановление, которым предусмотрено выделение из областного бюджета Кировску 810 млн рублей. Финансирование позволит сохранить культурное и историческое наследие Мурманской области – здание первого хибиногорского кинотеатра, построенного в 1932 году.

Как сообщает региональное Министерство культуры, реконструкция объекта культурного наследия регионального значения будет реализована в рамках государственной программы Мурманской области «Культура». Для реновации здания в стиле конструктивизма средства областного бюджета были перераспределены с государственной программы Мурманской области «Комфортное жильё и городская среда». Благодаря поддержке со стороны регионального правительства первый хибиногорский кинотеатр «Большевик» вновь станет точкой притяжения для северян и гостей Кольского Заполярья.

Фото: https://gov-murman.ru