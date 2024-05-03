На сортировочном комплексе мурманского «Экотехнопарка» среди бытового мусора нашли живого щенка

Прошло несколько лет с момента обнаружения на сортировочной ленте в «Экотехнопарке» в н.п. Междуречье красноухой черепахи, и в начале мая сотрудники Мурманского филиала АО «Ситиматик» сообщают о новой живой находке.

В минувшие выходные нежданной гостьей полигона стал примерно трёхмесячный щенок, попавший на территорию предприятия в кузове мусоровоза. Белоснежную малышку чудом не завалило отходами, как она оказалась в машине – не установлено. Возможно, кто-то погрузил её в бак, решив таким образом избавиться от животного.

Как сообщает пресс-служба предприятия, несколько дней щенок находился под опекой сотрудников АО «Ситиматик». Именем найденыша, как и самым внимательным уходом, обеспечит один из рабочих котельной, который решил забрать щенка домой.

К счастью, выброшенных животных сотрудники «Экотехнопарка» находят крайне редко, куда чаще – старые, ставшие ненужными вещи с богатой историей, в числе которых вышедшие из строя музыкальные инструменты, предметы одежды, различные сувениры. На территории «Экотехнопарка» есть небольшой музей таких предметов.

С началом сезона отпусков количество бездомных животных увеличивается. Регоператор просит по возможности оказывать деятельное участие в судьбе брошенных питомцев и передавать информацию о них в специализированные службы, а также в общественные организации, которые пристраивают животных. Так у четвероногих будет больше шансов на дальнейшую жизнь.

Фото предоставлено пресс-службой Мурманского филиала АО «Ситиматик».