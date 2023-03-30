На сортировочной линии «Экотехнопарка» провели плановый ремонт трёхтонного магнитного сепаратора

Магнитный сепаратор позволяет качественно и в автоматическом режиме отбирать лом чёрных металлов из всей массы твёрдых коммунальных отходов, поступающих для переработки на мусоросортировочный комплекс.

Как сообщает пресс-служба Мурманского филиала АО «Ситиматик», трёхтонный агрегат представляет собой закольцованную транспортерную ленту, внутри которой установлена так называемая «магнитная плита». Рабочая область смонтирована на расстоянии в 40 сантиметров над сортировочной линией. Во время работы попадая в область действия магнитного поля металлическая «мелочёвка» - консервные банки, пробки, гвозди и т.д. буквально подпрыгивает и «прилипает» к транспортерной ленте сепаратора. А затем, двигаясь вместе с ней перпендикулярно основному потоку ТКО, выходит за пределы действия магнитного поля и свободно падает в специальную ёмкость для сбора металлических отходов.

Устройство довольно простое, а потому надёжное. Однако и ему, после более чем трёх лет непрерывной работы потребовался ремонт, который специалисты «Экотехнопарка» выполнили собственными силами. В среднем благодаря сепаратору в год в «Экотехнопарке» отбирается от 250 до 260 тонн металла.

С начала реформирования системы обращения с ТКО Мурманская область сумела создать инфраструктуру, позволяющую эффективно решать задачи, сформулированные в национальном проекте «Экология». Полигон ТКО в Междуречье мощностью 250 тысяч тонн отходов в год, мусоросортировочный комплекс мощностью 180 тысяч тонн ТКО в год и мусороперегрузочные станции в ЗАТО Александровске и ЗАТО г. Североморск появились в северной технологической зоне в соответствии с концессионным соглашением, заключенным между правительством Мурманской области и АО «Ситиматик». Общий объём инвестиций АО «Ситиматик» в создание инфраструктуры составил более 1,8 млрд рублей.

По итогам 2022 года регион вошёл в десятку субъектов с наиболее высокими показателями. А за два месяца 2023 года объём ТКО поступивших на обработку достиг рекордных размеров и составил 99,51% от всей массы твёрдых коммунальных отходов, образующихся на территории региона.

Фото предоставлено Мурманским филиалом АО «Ситиматик».