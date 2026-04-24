На совещании у Президента России губернатор Мурманской области, глава профильной комиссии Госсовета РФ Андрей Чибис выступил с рядом предложений по развитию регионов Арктики

Президент Российской Федерации Владимир Путин 23 апреля провёл совещание с членами правительства Российской Федерации в формате видеоконференции. Основными темами стали развитие Арктической зоны Российской Федерации и функционирование Трансарктического транспортного коридора (ТТК). В мероприятии принял участие губернатор Мурманской области, председатель комиссии Государственного Совета Российской Федерации по направлению «Северный морской путь и Арктика» Андрей Чибис, который выступил с докладом.

Глава государства подчеркнул стратегическую значимость Арктики и обозначил приоритеты дальнейшей работы: «В повестке дня нашей работы – вопрос о большой, комплексной нашей совместной деятельности по развитию российских арктических регионов, по развитию российской Арктики. Уже не раз отмечал особое, стратегическое значение этого региона для нашей страны, для отечественной экономики, для наращивания промышленного потенциала России, для обеспечения национальной безопасности и защиты нашего суверенитета. Подчеркну растущую роль Арктики и в глобальном контексте, а именно для экологии планеты, для мирового топливно-энергетического и сырьевого комплексов, для повышения устойчивости международных торговых и логистических связей».

В ходе совещания отмечено, что в Арктической зоне продолжается реализация масштабных инвестиционных проектов и формирование устойчивой экономической базы развития макрорегиона. Отдельное внимание уделено развитию Северного морского пути и Трансарктического транспортного коридора как ключевых элементов национальной транспортной системы.

Рассмотрены вопросы развития Арктической зоны Российской Федерации и реализации её транспортного и экономического потенциала.

«Благодарю вас за решения, принятые по итогам МАФ-2025, и за внимание к Российской Арктике. Они находятся в активной стадии исполнения. Реализуются мастер-планы развития опорных населённых пунктов Арктики, для этого выделяется 5% квоты национальных проектов. Подготовлена новая арктическая Стратегия, инструментом реализации которой должен стать комплексный проект развития Арктики и ТТК. Разработка ведётся на площадке Морской коллегии и правительства с участием комиссии Госсовета «Северный морской путь и Арктика» и входящих в неё регионов. Проект планируем представить уже в этом году. Также подготовлен и согласован план реновации ЗАТО до 2030 года с ежегодным финансированием не менее 10 млрд рублей», — отметил Андрей Чибис.

Кроме того, губернатор представил предложения по дальнейшему развитию Арктики, а именно: зафиксировать обязательства всех сторон по увеличению пропускной способности МТУ, одного из ключевых проектов формируемого комплексного проекта; в рамках обсуждения темы газификации области зафиксировать необходимость установление цены на газ для промышленных потребителей на уровне средней по Северо-Западу; включить Мурманскую область в федеральную программу повышения надёжности электросетевой инфраструктуры; поддержать на федеральном уровне региональные бюджеты отдельных арктических регионов, в особенности Мурманской и Архангельской областей, с учетом падения доходов из-за внешних ограничений, а также дополнительных расходов на северные коэффициенты и надбавки для обеспечения МРОТ.

