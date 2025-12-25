На совещании в региональном Росреестре обсудили вопросы использования территории под базой партизан Заполярья на острове Партизанский

В Управлении Росреестра по Мурманской области состоялась расширенное совещание представителей государственных органов и общественных организаций по вопросу использования уникальной территории острова Партизанский, расположенного в Верхне-Туломском водохранилище.

В 2025 году остров был внесён в Государственный каталог географических названий. На его территории располагается место исторической памяти «База партизан Заполярья». Именно здесь с августа 1942-го по октябрь 1944 года находилась база партизанских отрядов «Большевик Заполярья» и «Советский Мурман».

«Активистами патриотического движения Михаила Орешеты поддерживается сохранность землянок партизан, облагорожено место партизанского захоронения, установлены обелиск, мемориальные доски и поклонный крест. Эта территория стала частью живой истории Великой Отечественной войны в Заполярье. Партизанский - остров боевой славы России!», - рассказал Александр Кремнев, председатель Фонда сохранения исторической памяти и поддержки патриотических инициатив «Долг. Честь. Отечество» Михаила Орешеты.

На совещания обсудили перспективы дальнейшего сохранения и развития этого исторического места. Было отмечено, что территория под базой партизан Заполярья требует особого внимания и правовой регламентации её статуса в границах Кольского лесничества.

Подводя итоги встречи, участники договорились о дальнейшей совместной работе и продолжении конструктивного диалога, нацеленного на сохранение и популяризацию истории Кольского Заполярья.

Фото предоставлено пресс-службой Управления Росреестра по Мурманской области.