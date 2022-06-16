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Мурманская область. Арктика (16+)16.06.22 12:00

На создание пляжей в Арктической зоне можно получить господдержку: представителей туристического бизнеса региона приглашают на консультации

На создание пляжей на морских побережьях и у пресных водоемов в Арктической зоне можно получить господдержку: в рамках федеральных мер поддержки предусмотрена финансовая субсидия до 10 млн рублей на приведение пляжных территорий в соответствие классификации ГОСТ.

В региональном комитете по туризму отмечают, что создание пляжей в Арктической зоне – новая ниша и направление туристического бизнеса для Мурманской области. Беспрецедентная мера поддержки будет оказана предпринимателям с самым высоким уровнем подготовки проектов и проработанности. В помощь предпринимателям запланированы поясняющие и обучающие мероприятия.

Как сообщает комитет по туризму Мурманской области, первая консультативная встреча пройдёт 16 июня в 12.00 по адресу: г. Мурманск, ул. Книповича, д. 48, 2-й этаж. Организатор встречи – региональный комитет по туризму. Приглашены также представители Государственной инспекции по маломерным судам.

Для участия в мероприятии обязательна предварительная регистрация по ссылке.

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