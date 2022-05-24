На специальности «Лечебное дело» в МАГУ появятся бюджетные места

В этом году Мурманский арктический государственный университет впервые открывает набор для обучения по специальности «Лечебное дело» на бюджетной основе. В вузе станет больше на 24 студента-бюджетника.

«Теперь абитуриенты смогут поступать на «Лечебное дело» в МАГУ не только платно, но и бесплатно, — прокомментировала ректор МАГУ Ирина Шадрина. — Кроме того, сейчас в нашем университете проходит кампания по целевому набору на обучение медиков. Заказчиками выступают медицинские организации региона. Потребность подготовки специалистов именно в МАГУ продиктована большим дефицитом медиков первичного звена в больницах и – особенно – в поликлиниках Заполярья».

Для поступления по целевому договору в МАГУ доступно 18 бюджетных мест, 15 из которых — для выпускников нашего региона. Для заключения договора необходимо обратиться в Министерство здравоохранения Мурманской области, собрать необходимые документы и пройти конкурсный отбор. Условия можно уточнить на сайте ведомства. Документы принимаются в электронном виде до 15 июня.

В 2023-2024 годах вуз ждёт набор по специальности на бюджет уже 25 человек. Лекции по базовым медицинским дисциплинам студентам читает профессорско-преподавательский состав Мурманского арктического государственного университета, а также Петрозаводского государственного университета и Северного государственного медицинского университета Архангельска (СГМУ). Недавно делегация СГМУ во главе с ректором медуниверситета посетила МАГУ с рабочим визитом, обсуждались совместные программы, в частности по арктической медицине, сетевая форма обучения, научно-исследовательская проектная деятельность.

Для того, чтобы теория дополнялась углубленной практикой, вуз подписал соглашения с ведущими лечебными учреждениями Мурманска — Мурманской областной клинической больницей, Мурманским областным клиническим многопрофильным центром, Военно-морским клиническим госпиталем Северного флота. Практические занятия для студентов-медиков проводят высококвалифицированные врачи, имеющие научные степени кандидатов и докторов медицинских наук.

В мае МАГУ был включён во Всемирный справочник медицинских школ, что, по сути, является признанием вуза на международном уровне. Это общедоступная база данных учреждений, предоставляющих медицинское образование по всему миру. Выпускники вузов, включенных в справочник, имеют право на трудоустройство или продолжение своего медицинского образования в разных странах мира, тем самым получая возможность расширения своего опыта и навыков.

На данный момент на специальности «Лечебное дело» в МАГУ уже обучаются студенты из Индии, Азербайджана, Египта и Узбекистана, а также выпускники из Крыма и Саратова.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, обучение студентов по специальности «Лечебное дело» с получением квалификации «Врач-лечебник» проводится в МАГУ с 2019 года. Инициатором подготовки собственных кадров в связи с нехваткой специалистов первичного звена и врачебного состава в больницах области выступило правительство Мурманской области.

Фото: пресс-центр МАГУ.