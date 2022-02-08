На спортивной трассе лыжного стадиона ФСК «Атлет» в Апатитах установлено освещение

Завершены работы по установке освещения на участке 2,5 км спортивной лыжной трассы стадиона физкультурно-спортивного комплекса «Атлет» в Апатитах. Здесь установлены 89 опор со светодиодными светильниками. Работы на стартовой поляне продолжатся по завершении лыжного сезона.

Теперь для апатитских лыжников и гостей города в ежедневном режиме с 16.00 до 21.00 работает два участка освещённых лыжных трасс (прогулочная и спортивная) общей протяженностью 7,5 км.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики по информации, лыжный стадион с лыжными трассами входит в состав Дворца спорта, находится в оперативном управлении МАУ ФСК «Атлет». Включает в себя стартовую поляну, две тренировочные спортивные трассы (левую и правую) по 5 км каждая, освещенную прогулочно-тренировочную трассу 5 км. Левая трасса имеет сертификаты международной и всероссийской федерации лыжных гонок, наличие которых позволяют проводить в городе Апатиты спортивные соревнования соответствующих уровней.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/439209/#&gid=1&pid=1