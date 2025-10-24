Страховое сообщество Мурманской области обсудило ситуацию в сфере автострахованияМЕТАЛЛОПРОКАТ АЛМАТЫ: ЦЕНЫ НОВОСТИ И СПОСОБЫ ПРИОБРЕТЕНИЯ
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)24.10.25 14:00

На способность работать до старости россияне рассчитывают больше, чем на государственную пенсию

Пенсионная стратегия экономически активных россиян — работа до старости. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» по итогам опроса, в котором приняли участие 1600 граждан из всех округов страны.

28% россиян считают, что их основным источником дохода в пенсионном возрасте будет работа или подработка. На государственную пенсию надеются 23%. Личные сбережения рассчитывают использовать 14% россиян. О средствах, вложенных в негосударственные пенсионные фонды, как об основном источнике дохода, говорили 3%. Помощь детей, как основной источник дохода, практически не рассматривается (1%). 1 из 4 опрошенных затруднился ответить на этот вопрос.

Женщины чаще, чем мужчины, рассчитывают на государственную пенсию (25 и 20% соответственно) и на работу (31 и 26%). Мужчины же чаще полагаются на личные сбережения (16% против 12% среди россиянок) и средства из НПФ (5% против 2%).

Среди респондентов старше 45 лет доля тех, кто рассчитывает на государственную пенсию и работу до старости, составляет 31 и 34%, что значительно выше, чем среди россиян до 35 лет (19 и 25%). Напротив, поколение до 35 лет гораздо чаще видит источник дохода в личных сбережениях (20%), тогда как среди опрошенных 45+ таких лишь 6%.

Респонденты с высшим образованием чаще рассчитывают на государственную пенсию (25%) и работу (30%), чем обладатели среднего профессионального образования (22% и 26% соответственно).

Среди россиян с доходом до 50 тысяч рублей в месяц доля рассчитывающих на государственную пенсию составляет 29%, а на работу — 33%. Среди зарабатывающих от 100 тысяч на госвыплаты надеются меньше и работать планируют реже (18 и 26% соответственно), зато чаще полагаются на личные сбережения (18% против 11% среди получающих ниже среднего).

Жителей Москвы, Санкт-Петербурга и регионов, рассчитывающих на государственную пенсию, примерно поровну (22—23%). Среди петербуржцев больше тех, кто рассчитывает продолжать работать и после выхода на пенсию по возрасту (32%), а среди москвичей больше полагающихся на личные сбережения (17%).

Эволюция пенсионных ожиданий за 18 лет в опросах «SuperJob»: в 2007—2009 годах наблюдался пик надежд на личные сбережения (26—33%), после чего этот показатель начал снижение. Доля рассчитывающих на государственную пенсию, напротив, выросла с 7—9% до 22—25% в последние годы. Число предполагающих работать на старости увеличивается: этот показатель вырос с 23% в 2009 и стабилизировался на уровне 27—30%. Также следует отметить, что за 18 лет значительно выросла доля затрудняющихся с ответом, что свидетельствует о растущей неопределенности в отношении пенсионного будущего.

Средняя пенсия по старости в России — 25098 рублей (данные Социального фонда РФ на 1 июля 2025), достойной выплатой россияне считают 49800 рублей в месяц.

Время проведения опроса: 14—17 октября 2025 года.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Рынок труда в коммерческой медицине: кадровый дефицит и зарплаты от 500 тысяч рублей
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Не вступайте в диалог с мошенниками, не сообщайте личные сведенияБУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Сотрудники службы безопасности банка не будут звонить вам. Это мошенникиБУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Игнорируй сообщения от незнакомцев в Сети
-

Последние комментарии

Юрий
19.10.25 15:50
До сих пор нет отопления на 19 октября.
Комментарий к новости:В рамках подготовки к новому отопительному сезону в Заозерске заменят более 1 км теплосетей
Сергей
09.10.25 13:05
Номер не рабочий. Два дня пытаюсь дозвониться. "Спасибо" за консультацию((( *** Ваше возмущение нам понятно, но обратите внимание на дату сообщения. Редакция.
Комментарий к новости:«Горячая линия ЖКХ» оказывает бесплатную консультацию
Кашина Татьяна Владимировна
09.10.25 12:54
Здравствуйте,и уважаемая редакция. К вопросу о новых квитанциях от КолАтомЭнергоСбыта. На основании чего они установили срок оплаты до 10 числа.? Мы пенсионеры . Многим пенсии приходят после 10 чи
Комментарий к новости:Мурманчанам пришли новые квитанции за электроэнергию со старыми проблемами - ошибки, большие и непонятные суммы
-Правовая консультация (18+)Верховный суд: при гибели бойца на СВО его родственники перестают платить все кредиты
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
29301234567891011121314151617181920212223242526272829303112
-Скоро в эфире16:05«Подлинная история Русской революции». Документальный фильм (16+)17:00«Международные новости». Информационная программа (12+)17:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Банк России снизил ставку до 16,50% годовых-PRO Валюту (16+)Доллар дорожает к основным мировым валютам-PRO Энергетику (18+)На Кольской АЭС успешно завершилась полномасштабная партнёрская проверка ВАО АЭС-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 24 октября-PRO Нефть и газ (18+)День работника нефтяной и газовой промышленности 2025: тренды и динамика-PRO Законы (18+)Верховный суд: при гибели бойца на СВО его родственники перестают платить все кредиты
-

Наш регион-51

© 2009 - 2025
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»