На средства гранта «Губернаторский старт» в Полярных Зорях открыли две кофейни

Благодаря поддержке гранта «Губернаторский старт» в Полярных Зорях в этом году запущены сразу два новых проекта: здесь появились уличная кофейня самообслуживания «На Севере – кофе пить» и семейная кофейня «Север по любви». Оба предпринимателя стали победителями конкурса в 2025 году.

«Пришла идея открыть кофейню самообслуживания, чтобы у жителей севера и туристов была возможность в любое время зайти погреться, выпить горячие напитки. Проект реализован при помощи «Губернаторского старта», это очень помогло мне!», – поделился предприниматель Антон Павлов, автор одного из победивших проектов.

Напомним, программа «Губернаторский старт» реализуется в рамках губернаторского плана «На Севере – жить!» и является одной из наиболее востребованных мер поддержки.

Приём заявок на конкурс текущего года продолжается до 4 марта. Их могут подать индивидуальные предприниматели, юрлица и самозанятые северяне, а также физические лица, только мечтающие начать свое дело (в случае победы в конкурсе физлицу необходимо зарегистрироваться в качестве МСП или самозанятого).

В этом году впервые грант можно направить на приобретение франшизы и оплату услуг, связанных с реализацией инновационного проекта. Кроме того, расширен перечень приоритетных категорий проектов.

Подробная информация – на сайте Мурманского регионального инновационного бизнес-инкубатора, а также по телефону (8152) 43-29-49.

Как отмечает региональное Министерство туризма и предпринимательства, программа «Губернаторский старт» не только расширяет горизонты бизнеса, но и стимулирует создание новых рабочих мест, укрепляя экономику региона. За 6 лет действия программы в Мурманской области было дополнительно создано почти 400 рабочих мест, поддержку получили свыше 190 проектов с общим финансированием более 230 млн рублей.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/562847/#&gid=1&pid=2