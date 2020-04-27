На СРЗ «Нерпа» начали монтаж секции первого плавучего контрольно-дозиметрического пункта

Судоремонтный завод «Нерпа» начал строительство двух плавучих контрольно-дозиметрических пунктов (ПКДП) для головного предприятия.

В корпусном цехе приступили к монтажу секций первого ПКДП. 90-метровая конструкция, состоящая из днищевых, бортовых и палубных секций, в полный размер будет собираться из 17 блоков в самом крупном цехе предприятия – эллинге №15.

ПКДП представляет собой несамоходный плавучий объект, предназначенный для размещения санпропускника и обеспечивает санитарно-пропускной режим при строительстве, ремонте, модернизации и утилизации кораблей и судов с ядерной энергетической установкой.

Напомним, в условиях пандемии, вызванной распространением коронавируса (COVID-19) завод 27 апреля возобновил работу в полном объёме.