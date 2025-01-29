На СРЗ «Нерпа» планируется реконструкция площадки для хранения отходов от утилизации АПЛ

АО «Центр судоремонта «Звёздочка» (Северодвинск, Архангельская область) Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) объявило электронный аукцион на выполнение работ по 2-й очереди проекта реконструкции площадки для временного хранения твёрдых радиоактивных отходов на своем филиале «Судоремонтный завод «Нерпа» (г. Снежногорск).

Целью работ является реконструкция инфраструктуры для сбора, хранения и транспортировки для дальнейшей глубокой переработки твёрдых радиоактивных отходов, образующихся при утилизации атомных подводных лодок (АПЛ) и судов атомного технического обслуживания. Основание для выполнения работ — Федеральная целевая программа «Обеспечение ядерной и радиационной безопасности на 2016–2020 годы и на период до 2035 года».

В материалах единой информационной системы в сфере закупок отмечается, что начальная (максимальная) цена договора превышает 1 млрд рублей.

Заявки на участие можно подать до 4 февраля, итоги будут подведены 6 февраля 2025 года, окончание работ запланировано на декабрь 2025 года.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/