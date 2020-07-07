На СРЗ «Нерпа» проводят выгрузку очередной партии отработавшего ядерного топлива

На судоремонтном заводе «Нерпа» в Снежногорске началась выгрузка очередной партии отработавшего ядерного топлива (ОЯТ) из хранилищ плавучей технической базы «Лепсе».

Как сообщает ОСК в официальном аккаунте в соцсети «ВКонтакте», в настоящее время выполняется операция по транспортировке контейнеров с ОЯТ к месту стоянки технического танкера «Серебрянка», который в конце прошлой недели ошвартовался у заводской набережной Н-1.

Планируется, что до конца месяца «Серебрянка» выполнит ещё один рейс на «Нерпу» за шестой, финальной, партией отработавшего ядерного топлива.