На станции Кола завершено благоустройство дворовых территорий, но работы ещё не приняты

Этим летом благоустройство двора в районе домов №№ 3 и 5 на улице Кривошеева в Коле проводилось в рамках реализации госпрограммы «Формирование комфортной городской среды». На асфальтирование было выделено более 3 миллионов 600 тысяч рублей. Работы осуществлял ООО «Совинар».

По контракту подрядчик должен был разобрать старое асфальтное покрытие, подготовить щебёночное основание, уложить новый бордюрный камень и заново провести укладку асфальта. В документах прописано, что сдать двор должны были до 1 сентября, однако заказчик - администрация и УГХ города Колы, пока не приняли работы.

Дело в том, что кампания до сих пор не убрала строительный мусор, оставшийся после работ. Куча песка и гравия во дворе уже не первый день мешает проходу местных жителей. Занимает паковочные места к неудовольствию жильцов и оставленная спецтехника. Не выполнил подрядчик свои обязательства и по установке новых ограждений возле палисадников.

Если подрядчик в ближайшее время добровольно не устранит замечания, то администрация будет вынуждена решать вопрос с нерадивой кампанией уже в судебном порядке.