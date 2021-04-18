Мурманская область. Арктика (16+)18.04.21 15:00
На станции Лопарская завершены восстановительные работы
Восстановительные работы на станции Лопарская Октябрьской железной дороги завершены, в 13.55 вагон поставлен на путь. На месте работал восстановительный поезд со станции Мурманск.
Напомним, сегодня около 11 часов на станции Лопарская Октябрьской железной дороги произошёл сход одной тележки вагона грузового поезда. Причина: некачественный ремонт, произведённый на вагоноремонтном предприятии, не входящем в структуру ОАО «РЖД». Для расследования данного случая вызваны собственник вагона и причастное вагоноремонтное предприятие.
Пострадавших нет, угрозы экологии нет. На место направлен восстановительный поезд со станции Мурманск.
На график движения пассажирских поездов ситуация не повлияла.
Комментарии
Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ПОПРАВКИ В БЮДЖЕТМурманская областная Дума: ИТОГИ ГОДАМурманская областная Дума: «РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ВСТРЕЧИ»
-Политбарометр (18+)ПодробнееПартия пенсионеров требует кардинального оздоровления космической отрасли страны
-
Последние комментарии
Николай В.К.
16.04.21 07:48
А меня пугает забывчивость депутата Хабарова. Человек, который забыл про свою зарубежную собственность, должен лечиться, а не руководить редакцией. Поправить надо здоровье, устранить временную а
Комментарий к новости:СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Антикоррупция по-мурмански
Бурак (Смирнова) Ю. Г., заместитель директора по ВР МБОУ "Кадетская школа города "
15.04.21 15:33
Здравствуйте, зрители телеканала «Арктик-ТВ». Я и мои коллеги посмотрели специальный репортаж. И я, заместитель директора по Воспитательной работе, большой специалист в области педагогики, официально
Комментарий к новости:СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Антикоррупция по-мурмански
Андрей
14.04.21 19:54
Я на этой базе работал сторожем. В помещении для сторожей были клопы, а по полу бегали мыши. А в помещении для отдыха водителей, в котором они обедали, по полу бегали здоровые крысы.
Комментарий к новости:Производственная база ММБУ «УДХ» осталась в СССР
-Скоро в эфире23:05«Старик с пистолетом». Художественный фильм (16+)00:45«Рамки закона». Тематическая программа (12+)01:10«Международные новости». Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)В магазинах региона рекорд по росту цен установила морковь!-PRO Валюту (16+)Курс евро свалился почти на 1,8 рубля, доллар потерял 1,4 рубля-PRO Энергетику (18+)В Мурманской области возбуждено 4 уголовных дела против должников-потребителей электроэнергии-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 16 апреля-PRO Нефть и газ (18+)Вопрос газификации нашего региона Андрей Чибис обсудил в Москве с Денисом Мантуровым-PRO Законы (18+)Президент РФ поручил до 15 июня определить тарифы на проводку судов по Северному морскому пути