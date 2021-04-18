На станции Лопарская завершены восстановительные работы

Восстановительные работы на станции Лопарская Октябрьской железной дороги завершены, в 13.55 вагон поставлен на путь. На месте работал восстановительный поезд со станции Мурманск.

Напомним, сегодня около 11 часов на станции Лопарская Октябрьской железной дороги произошёл сход одной тележки вагона грузового поезда. Причина: некачественный ремонт, произведённый на вагоноремонтном предприятии, не входящем в структуру ОАО «РЖД». Для расследования данного случая вызваны собственник вагона и причастное вагоноремонтное предприятие.

Пострадавших нет, угрозы экологии нет. На место направлен восстановительный поезд со станции Мурманск.

На график движения пассажирских поездов ситуация не повлияла.