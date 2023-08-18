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Мурманская область. Арктика (16+)18.08.23 09:00

На станции Межевая Днепропетровской области ракетным ударом ВС России в районе разгрузки уничтожен воинский эшелон с боеприпасами

Потери противника на Донецком направлении за сутки составили до 310 украинских военнослужащих, танк, три боевые бронированные машины, девять автомобилей, а также гаубица Д-20.

Министерство обороны Российской Федерации 17 августа опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

На Донецком направлении подразделения группировки войск «Южная» в тесном взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили четыре атаки ВСУ в районах населённых пунктов Зализнянское, Старомихайловка и Красногоровка Донецкой Народной Республики. Кроме того, штурмовые отряды российской группировки войск провели успешные наступательные действия и улучшили положение по переднему краю. На станции Межевая Днепропетровской области ракетным ударом в районе разгрузки уничтожен воинский эшелон с боеприпасами. Потери противника на данном направлении за сутки составили до 310 украинских военнослужащих, танк, три боевые бронированные машины, девять автомобилей, а также гаубица Д-20.

На Купянском направлении подразделениями «Западной» группировки войск в ходе активных действий при поддержке авиации и огня артиллерии улучшено положение по переднему краю. В течение суток отражено шесть атак штурмовых групп 14-й механизированной, 25-й воздушно-десантной и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населённых пунктов Ольшана, Синьковка Харьковской области и Новоселовское Луганской Народной Республики. За сутки уничтожены до 125 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, два пикапа, самоходный миномет «Тюльпан», артиллерийская система М777, а также самоходная артиллерийская установка М109 «Paladin» производства США.

Подразделения группировки войск «Центр» на Краснолиманском направлении отразили атаку штурмовой группы 42-й механизированной бригады ВСУ в районе населённого пункта Кузьмино. Кроме того, нанесено комплексное огневое поражение противнику в районах населённых пунктов Кременная и Червоная Диброва Луганской Народной Республики. Уничтожены до 55 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, самоходная артиллерийская установка «Акация» и две гаубицы Д-30.

На Южно-Донецком направлении профессиональными действиями подразделений группировки войск «Восток», ударами авиации и огнём артиллерии нанесено комплексное огневое поражение противнику в районах населённых пунктов Приютное Запорожской области, Старомайорское и Ровнополь Донецкой Народной Республики.

Потери противника составили более 175 украинских военнослужащих, два танка, три боевые бронированные машины, два автомобиля, гаубица Д-20, а также две самоходные артиллерийские установки «Гвоздика».

На Запорожском направлении подразделениями российской группировки войск при поддержке авиации, артиллерии и тяжёлых огнемётных систем отражена атака противника и нанесено комплексное огневое поражение штурмовым отрядам 46-й аэромобильной бригады ВСУ в районе населённого пункта Работино Запорожской области. Потери противника составили до 195 украинских военнослужащих, четыре бронетранспортёра «Stryker», две боевые машины пехоты, три автомобиля, артиллерийская система М777 производства США, орудие «FH-70» производства Великобритании, а также две гаубицы «Мста-Б» и одна Д-20.

На Херсонском направлении в результате огневого поражения украинские подразделения потеряли до 30 военнослужащих, три автомобиля, а также гаубицу Д-30.

Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации в течение суток нанесено поражение живой силе и военной технике ВСУ в 138-ми районах.

В районах населённых пунктов Ласточкино Донецкой Народной Республики и Ивановское Запорожской области поражены два пункта управления беспилотными летательными аппаратами ВСУ. В районе населённого пункта Серебрянка Донецкой Народной Республики поражены командно-наблюдательный пункт подразделения 67-й механизированной бригады ВСУ и склад боеприпасов.

Средствами противовоздушной обороны перехвачен один реактивный снаряд системы залпового огня «HIMARS». Кроме того, уничтожено 18 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населённых пунктов Житловка Луганской Народной Республики, Соледар, Николаевка, Заря, Орлинское Донецкой Народной Республики, Мирное Запорожской области и Ольшана Харьковской области».

 

Фото и видео: https://vk.com/mil

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