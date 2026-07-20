На старт самого северного веломарафона «Муста-Тунтури» выйдут более 140 спортсменов

25 июля любителей настоящих испытаний ждёт незабываемое приключение – веломарафон «Муста-Тунтури». В этом году гонка пройдёт в захватывающей дисциплине «маунтинбайк – кросс-кантри», предлагая участникам не просто спортивное состязание, но и погружение в историю и красоту Кольского края.

Сердцем марафона станет перевал Муста-Тунтури. Это не просто живописное место, а точка, имеющая огромное историческое значение. Именно здесь проходила линия фронта Второй мировой войны на полуострове Средний. Преодолевая крутые подъемы и техничные спуски перевала, участники смогут прикоснуться к героическому прошлому и почувствовать особую атмосферу этого места.

Участникам предстоит преодолеть три дистанции различной протяженности: 110 км – сложная трасса с перепадами высот, каменистыми рядами и бродами; 50 км включает в себя восхождение на перевал Муста-Тунтури, после спуска – разворот на финиш. Дистанция 25 км проходит по живописным местам, вдоль реки Титовка до начала перевала Муста-Тунтури, до места под названием «Пьяный ручей» и обратно к финишу. Эта дистанция под силу всем, независимо от уровня подготовки. Награды разыграют в двух возрастных группах на каждой дистанции.

Как сообщает Министерство спорта Мурманской области, присоединиться к гонке уже решились более 140 спортсменов и любителей велосипедного спорта.️ Для участия в событии открыта регистрация на сайте до 23.59 22 июля.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/571342/#&gid=1&pid=7