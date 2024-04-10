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Мурманская область. Арктика (16+)10.04.24 10:15

На старт вышли 234 спортсмена из 54 городов РФ: прошёл лыжный марафон «Кандалакша — Полярные Зори 2024»

В минувшие выходные на территории Мурманской области прошло масштабное мероприятие с участием сильнейших спортсменов России.

Лыжный марафон «Кандалакша - Полярные Зори», организуется Кольской АЭС, профсоюзной организацией и марафонской командой «Русская зима» уже в четвёртый раз. Все любители лыжного спорта пробовали свои силы, преодолевая непростую трассу длиной 55 км. Примечательно, что с каждым годом количество участников увеличивается.

В 2024 году на старт вышли 234 спортсмена из 54 городов РФ. Среди них: трёхкратный серебряный призёр Олимпийских игр в г. Сочи Максим Вылегжанин, чемпион лыжного марафона в Италии «Марчалонга-2022» Ермил Вокуев, чемпион мира по биатлону 1983 года Петр Милорадов и другие знаменитые лыжники страны.

Победителями в личном мужском первенстве стали:

1 место - Ермил Вокуев (Сыктывкар), его время 2:38:53;

2 место - Алексей Шемякин (Северодвинск), финишировал за 2:38:54;

3 место - Александр Гребенько (Мурманск), с результатом 2:38:56.

У женщин лучшие результаты показали гости из республики Коми:

1 место - Ольга Царева (Сыктывкар), она преодолела дистанцию за 3:04:51;

2 место - Анастасия Власова (Сыктывкар), ее время 3:06:07;

3 место - Ольга Вокуева (Сыктывкар), финишировала за 3:06:11.

Самым опытным участником марафона был полярнозоринец Юрий Лукин, 1945 года рождения, который является основателем семейной династии лыжников.

«Кольская АЭС всегда поддерживает спортивные соревнования, стимулирует участие в них наших сотрудников. Ведь на АЭС спорт - это основа корпоративной культуры.  Мы стараемся создавать в городе новые спортивные объекты, дополнительные возможности для тренировок. Для занятий зимними видами спорта в Полярных Зорях созданы идеальные условия: лыжные трассы всегда освещены и проходят постоянную подготовку», - отметил заместитель директора Кольской АЭС Игорь Кутузов.

Как сообщает управление коммуникаций Кольской АЭС, предприятие уделяет большое внимание популяризации спорта среди молодёжи. На базе первичной общественной профсоюзной организации работников Кольской АЭС функционирует 15 спортивных клубов.

 

Фото (Валентин КОЛИНЬКО) предоставлено управлением коммуникаций Кольской АЭС.

 

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