На старте торгов рубль не менялся на фоне разнонаправленных факторов

Цены на нефть корректируются вниз после обновления декабрьских максимумов накануне, инвесторы продолжают оценивать обстановку в Красном море.

Как пишет finmarket.ru, йеменские повстанцы-хуситы атаковали ещё одно грузовое судно в Красном море, сообщил во вторник телеканал «Аль-Арабийя» со ссылкой на военного представителя мятежников Яхью Сареа. По его словам, экипаж коммерческого судна «MSC United» трижды проигнорировал предупредительные сигналы, после чего повстанцы запустили по нему ракеты.

Также во вторник Управление морских торговых операций Соединенного Королевства заявило о взрывах и пусках ракет в Красном море недалеко от порта Ходейды.

Ранее датская транспортно-логистическая компания «A.P. Moeller-Maersk AS» сообщила о планах возобновить перевозки в Красном море после реализации международной миссии по обеспечению безопасности судов. Управляющий партнёр «SPI Asset Management» Стивен Иннес, чьи слова приводит «MarketWatch», назвал миссию позитивным шагом к восстановлению безопасных морских перевозок в регионе.

По данным Московской биржи, доллар США едва заметно рост на старте торгов в среду, рубль не менялся на фоне разнонаправленных факторов.

По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 91,7325 рубля (+7,25 копейки к уровню предыдущего закрытия). Доллар при этом оказался на 2,56 копейки выше уровня действующего официального курса. Через час торгов доллар и евро продолжили дорожать.

К 8.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» составил 91,8501 рубля. По отношению к последней сделке во вторник доллар вырос на 19,01 копейки. Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» поднялся на 42,5 копейки и составил 101,4825 рубля.

К официальному курсу американская валюта выросла на 14,32 копейки, евро - на 33,78 копейки.

Доллар США стабилен к большинству основных валют утром в среду в отсутствие важных новостей.