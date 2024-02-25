На стенде Мурманской области на международной выставке «Россия» в Москве провели отраслевой День здоровья

На стенде Мурманской области на международной выставке «Россия» в Москве на ВДНХ провели отраслевой День здоровья. Всем посетителям была предоставлена возможность участия в мастер-классах по улучшению здорового образа жизни и получения консультации узких врачей-специалистов в рамках программы «Полуостров здоровья».

Участники мастер-класса «Нейрогимнастика. Зарядка для мозга» изготовили свой первый нейротренажер и узнали о его основных принципах работы.

Мастер-класс «Полезная тарелка» направлен на формирование правильного пищевого поведения у детей. В игровой форме участники узнали об основных принципах метода питания «здоровой тарелки» и об эффективном получении полезных микроэлементов из потребляемой пищи.

Далее гости выставки могли комплексно обследовать организм. Врач-пульмонолог Ольга Колосова измерила уровень кислорода в крови и объём вдыхаемого и выдыхаемого воздуха в лёгких экспресс-методом. По результатам обследования участники получили необходимые рекомендации для сохранения здоровья дыхательной системы.

Врач-нарколог Сергей Колосов провёл анкетирование с определением степени и вида зависимости от табакокурения, степени мотивации отказа от курения.

Реабилитолог Татьяна Голованова рассказала о дыхательной гимнастике, а также о физических упражнениях при различных заболеваниях.

В конце прохождения программы «Полуостров здоровья» гости выставки получили ответы на все интересующие вопросы в части здорового образа жизни.

Как сообщает Министерство здравоохранения Мурманской области, на каждом этапе участник «Полуостров здоровья» получил раздаточный материал, а также памятный и полезный подарок: витамины, ручку и браслет.

Фото: https://gov-murman.ru