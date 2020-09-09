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Мурманская область. Арктика (16+)09.09.20 09:00

На страховом рынке всегда есть конкуренция за хорошего клиента - Андрей Климов

После вступления в силу поправок в закон об ОСАГО автовладельцы Мурманской области могут оформить полис обязательного автострахования по индивидуальному тарифу, учитывающему личные характеристики каждого водителя. Тарифный коридор для всех видов транспортных средств будет расширен: 10% и вверх, и вниз для легковых автомобилей частных владельцев, 30% – для такси. Более широкий коридор позволит эффективно увеличивать стоимость ОСАГО для нарушителей правил дорожного движения и снижать тариф аккуратным водителям.

Как сообщает пресс-секретарь Отделения по Мурманской области Северо-Западного главного управления Центрального банка Российской Федерации, теперь при установлении тарифа страховщики могут учитывать, в частности, нарушения правил дорожного движения (проезд на красный свет, выезд на встречную полосу, превышение скорости более чем на 60 км/ч – они должны быть зафиксированы сотрудником ГИБДД), возраст и пробег транспортного средства, семейное положение водителя, наличие у него детей и другие обстоятельства. Факторы для определения тарифа каждый страховщик сможет выбрать сам, но они обязательно должны быть указаны на сайте страховой компании.

Банк России определил перечень факторов, которые нельзя учитывать при формировании тарифа. К ним относятся национальная, расовая и языковая принадлежность водителя, принадлежность к политическим партиям и общественным объединениям, вероисповедание и должностное положение.

Кроме того, Банк России изменил территориальные коэффициенты (КТ), которые учитываются при расчете цены полиса ОСАГО. Изменения вступили в силу 5 сентября 2020 года. Так в Мурманске КТ снижен с 2,1 до 1,99, в Апатитах и Мончегорске КТ составит 1,27, в Североморске – 1,54, в остальных населенных пунктах региона – 1,18. Коэффициент «возраст-стаж» останется самым высоким для водителей от 16 до 21 года и составит 1,93, а для водителей со стажем более 14 лет – 0,9. Коэффициент мощности двигателя варьируется от 0,6 для автомобилей до 50 лошадиных сил до 1,6 для авто с мощностью свыше 150 лошадиных сил.

В 2019 году в Мурманской области средняя стоимость полиса ОСАГО для легковых автомобилей снизилась на 7,5% и составила 6877 рублей.

«Реформа ОСАГО уже принесла позитивные изменения для автовладельцев. Дальнейшие меры по индивидуализации тарифов в обязательном страховании автогражданской ответственности позволят страховым организациям лучше управлять риском и обоснованно рассчитывать стоимость полиса для каждого автолюбителя. Мы рассчитываем, что изменение на рынке ОСАГО будут плавными, страховые компании будут постепенно менять свои бизнес-модели под новую тарификацию. Роста средней стоимости полиса в результате нововведений Банк России не ожидает. На страховом рынке всегда есть конкуренция за хорошего клиента», – сказал управляющий Отделением Банка России по Мурманской области Андрей Климов.

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