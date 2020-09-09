На страховом рынке всегда есть конкуренция за хорошего клиента - Андрей Климов
После вступления в силу поправок в закон об ОСАГО автовладельцы Мурманской области могут оформить полис обязательного автострахования по индивидуальному тарифу, учитывающему личные характеристики каждого водителя. Тарифный коридор для всех видов транспортных средств будет расширен: 10% и вверх, и вниз для легковых автомобилей частных владельцев, 30% – для такси. Более широкий коридор позволит эффективно увеличивать стоимость ОСАГО для нарушителей правил дорожного движения и снижать тариф аккуратным водителям.
Как сообщает пресс-секретарь Отделения по Мурманской области Северо-Западного главного управления Центрального банка Российской Федерации, теперь при установлении тарифа страховщики могут учитывать, в частности, нарушения правил дорожного движения (проезд на красный свет, выезд на встречную полосу, превышение скорости более чем на
Банк России определил перечень факторов, которые нельзя учитывать при формировании тарифа. К ним относятся национальная, расовая и языковая принадлежность водителя, принадлежность к политическим партиям и общественным объединениям, вероисповедание и должностное положение.
Кроме того, Банк России изменил территориальные коэффициенты (КТ), которые учитываются при расчете цены полиса ОСАГО. Изменения вступили в силу 5 сентября 2020 года. Так в Мурманске КТ снижен с 2,1 до 1,99, в Апатитах и Мончегорске КТ составит 1,27, в Североморске – 1,54, в остальных населенных пунктах региона – 1,18. Коэффициент «возраст-стаж» останется самым высоким для водителей от 16 до 21 года и составит 1,93, а для водителей со стажем более 14 лет – 0,9. Коэффициент мощности двигателя варьируется от 0,6 для автомобилей до 50 лошадиных сил до 1,6 для авто с мощностью свыше 150 лошадиных сил.
В 2019 году в Мурманской области средняя стоимость полиса ОСАГО для легковых автомобилей снизилась на 7,5% и составила 6877 рублей.
«Реформа ОСАГО уже принесла позитивные изменения для автовладельцев. Дальнейшие меры по индивидуализации тарифов в обязательном страховании автогражданской ответственности позволят страховым организациям лучше управлять риском и обоснованно рассчитывать стоимость полиса для каждого автолюбителя. Мы рассчитываем, что изменение на рынке ОСАГО будут плавными, страховые компании будут постепенно менять свои бизнес-модели под новую тарификацию. Роста средней стоимости полиса в результате нововведений Банк России не ожидает. На страховом рынке всегда есть конкуренция за хорошего клиента», – сказал управляющий Отделением Банка России по Мурманской области Андрей Климов.