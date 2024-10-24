На стратегической сессии ВАРМСУ обсудили законопроект о местном самоуправлении

На площадке Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления прошла стратегическая сессия, на которой обсуждался законопроект о местном самоуправлении. В ней приняли участие более 3500 представителей муниципального сообщества из всех регионов России.

По приглашению ассоциации в обсуждении закона участвовал председатель комитета по государственному строительству и законодательству Государственной Думы России Павел Крашенинников, а также замначальника Управления президента РФ по внутренней политике Евгений Грачев, эксперты, главы Советов муниципальных образований, депутаты Госдумы, сенаторы.

Сопредседатель ВАРМСУ Ирина Гусева отметила, что совместно удалось выработать предложения, которые касаются установления сроков переходного периода к новой системе местного самоуправления, полномочий местной власти, улучшения качества оказания услуг населению и других задач.

«Перед тем, как принимать поправки, нужно обязательно посоветоваться. Эта работа ведётся в партнерстве с ВАРМСУ. Обсудили вопросы полномочий, структуры органов местного самоуправления, переходный период. Сейчас полномочия глав регулируются разными законами. Мы хотим всё аккумулировать в одном законе, унифицировать его. Кроме того, переход на одноуровневую систему подразумевает, чтобы власть была максимально приближена к гражданам, поэтому для больших муниципальных округов будут предлагаться территориальные органы местного самоуправления», – отметил автор законопроекта, депутат Государственной Думы Павел Крашенинников.

Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления с 24 сентября собирала инициативы в базовый для муниципального сообщества страны законопроект. Ключевые предложения муниципалов найдут отражение в итоговом варианте федерального закона.

«Огромное количество предложений, абсолютно разных по форме, по сути сходится в одном – муниципалам сложно реализовывать свои полномочия в существующей системе организации муниципальной власти. Именно поэтому муниципальное сообщество возлагает большие надежды на готовящийся федеральный закон. А самое важное в этой истории, пожалуй, то, что, по словам самих глав, впервые муниципалов сделали участниками законотворческого процесса. Это событие, которое сложно переоценить», – прокомментировал исполнительный директор ВАРМСУ Андрей Малхасян.

В работе ВАРМСУ принял участие председатель Ассоциации «Совет муниципальных образований Мурманской области», глава Кандалакшского муниципального района Александр Самарин.

«Правительством Мурманской области выстроена грамотная эффективная модель взаимоотношений с муниципалитетами региона. Мы всегда можем обратиться за помощью и поддержкой в различных вопросах или за советом в трудных ситуациях. При взаимодействии с главой региона Андреем Чибисом и региональными министерствами удаётся оперативно решать многие задачи. При этом новый федеральный закон может помочь нам реализовывать свои полномочия в полном объёме. Поэтому очень важно, что сегодня мы участвуем в его обсуждении», – отметил Александр Самарин.

Работа над законопроектом о местном самоуправлении продолжается. Его должны принять во втором и третьем чтениях до конца года. Ранее он был рассмотрен на заседании Ассоциации «Совет муниципальных образований Мурманской области», уточняет региональное Министерство информационной политики.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/