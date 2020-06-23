На страже безопасности мурманчан

Сегодня глава администрации города Мурманска Евгений Никора посетил базу аварийно-спасательного отряда областного центра (АСО). В Мурманской области наступил пожароопасный период, АСО города Мурманска регулярно мониторит и при необходимости принимает участие в тушении лесных пожаров.

– Ситуация с лесными пожарами непростая и прогноз погоды на ближайшее время не позволяет нам расслабиться. Мы работаем в тесном контакте с Главным управлением МЧС по Мурманской области и оперативно реагируем на внештатные ситуации, – отметил Евгений Никора. – Обращаю внимание, что аварийно-спасательный отряд города Мурманска при необходимости может работать и в других районах Мурманской области. Всего с начала пожароопасного сезона проведено 17 рейдов.

Стоит отметить, аварийно-спасательный отряд города Мурманска был создан в 2008 году, в 2011 году отряд вошел в состав ММБУ «ЕДДС».

Штат отряда составляет 14 человек, все спасатели – аттестованы. Основной функцией городских спасателей является проведение аварийно-спасательных, поисково-спасательных работ в условиях природной и техногенной ЧС на территории областного центра.

АСО города Мурманска оснащен современным оборудованием и снаряжением: квадроциклы, снегоходы, моторные лодки, радиостанции, альпинистское снаряжение и многое другое.

Спасатели отряда неоднократно награждались и поощрялись почётными грамотами и благодарственными письмами Главы администрации города Мурманска, Главного управления МЧС России по Мурманской области. Трое спасателей награждены нагрудными знаками МЧС России «Участнику ликвидации последствий ЧС», а Александр Щербаков, Указом Президента РФ, награждён медалью «За спасение погибавших».