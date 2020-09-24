На стрельбище в посёлке Ревда прошло первенство УФСИН России по Мурманской области по стрельбе из автомата Калашникова

Побороться за звание чемпиона собрались лучшие стрелки из всех учреждений УИС региона. В составе каждой команды было двое мужчин и одна женщина.

Участники выполняли 1-е спортивное упражнение из автомата Калашникова: стрельба велась по мишени с расстояния 100 метров . Каждому стрелку отводилось 3 пробных выстрела и 10 зачетных из положения лёжа без использования упора. Время на стрельбу не ограничивалось.

Кроме того, программа соревнований включала скоростную разборку- сборку АК и зачет-тест по знанию материальной части автомата Калашникова.

В результате самым метким стрелком стал сотрудник Управления Олег Быстров, выбивший 84 очка. На 2-ом месте – сотрудник СИЗО-1 Илья Авдеенко, на третьем - представитель ИК-18 Алексей Добычин.

В личном первенстве среди женщин чемпионкой стала сотрудница мурманского СИЗО-1 Анжела Хинцинская с результатом 75 очков. Второе место заняла Ольга Чубарь из мурмашинской ИК-16, третье - сотрудница Управления Ольга Плешко.

Как сообщает пресс-служба УФСИН России по Мурманской области, в скоростной разборке-сборке АК не было равных сотруднику отдела по конвоированию УФСИН Александру Мотину, справившемуся с заданием за 24,3 сек. Наилучшие знания материальной части АК показал Виталий Машкоркин из мурманской ИК-17.

Командное первенство выиграли стрелки из СИЗО-1. «Серебро» — у сборной Управления, «бронза» - у отдела по конвоированию ведомства.

Победители и призёры были награждены кубками, медалями и памятными грамотами соответствующих степеней.