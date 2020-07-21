На строительных площадках муниципалитета работают на опережение

12 подъездов, две дворовые территории и капитальный ремонт местной начальной школы - в посёлке Молочный этим летом продолжается реализация программ по благоустройству дворовых территорий, жилищно-коммунального хозяйства и развитию образования.

1 сентября, перешагнув порог родной школы, ученики Молочненской СОШ не узнают её. Весной этого года в здании образовательного учреждения, а точнее в помещениях начальной школы начался капитальный ремонт. Цена вопроса – без малого 23 миллиона рублей. Отставаний по графику нет, работы на строительной площадке ведутся в две смены. На сегодняшний день готовность объекта составляет 50%. В ремонтной смете значатся: кровля, фасад и отмостки здания, внутренние помещения и замена электропроводки. Осуществить ремонт удалось в рамках государственной программы «Развитие образования» на 2015-2020 годы. Кстати, с 1 сентября на базе Молочненской школы откроется Центр образования цифрового и гуманитарного профиля «Точка роста». В этом году Кольский район вошёл в региональный проект «Современная школа» нацпроекта «Образование». По словам директора Молочненской СОШ Марины Семёновой, работа Центра позволит школьникам получить современное качественное образование по таким предметам, как технология, информатика, ОБЖ, а также дополнительное образование в сфере IT-технологий, медиатворчества, шахматного мастерства, проектной и внеурочной деятельности. При этом благодаря обновлённой материально-технической базе в рамках предмета «технология» появятся 3D-моделирование, прототипирование, компьютерное черчение и технологии цифрового пространства.

Этим летом в Молочном успешно реализуется программа «Инициативное бюджетирование». Отштукатурили, покрасили и заменили двери в 12 подъездах домов на улице Молодёжной. Сумму на ремонт, а это 1 миллион 949 тысяч, выделили из областного и местного бюджета. Строители сработали на опережение, несмотря на то, что сроки сдачи объектов были назначены на 1 сентября.

В рамках реализации программы «Комфортная городская среда» благоустроены две дворовые территории – на улице Гальченко возле дома № 5 и возле дома № 7 на улице Северная. 3 миллиона 428 тысяч рублей ушло на расширение проезда, асфальтирование и разметку для парковочных мест на ул. Гальченко. Работа выполнена качественно и досрочно. Ремонт на улице Северной, который обошёлся в 3 миллиона 499 тысяч, на данный момент в стадии завершения. Работу усложнил неустойчивый грунт, на замену которого ушло ещё 300 тысяч рублей. Во дворе также заменят дорожное покрытие и сделают парковочные места.

Екатерина ПОДРУЧНАЯ.