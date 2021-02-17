На строительстве школы и детского сада в Североморске необходимо нарастить силы и увеличить количество рабочих

В Североморске продолжается строительство детского сада в рамках нацпроекта «Демография» и общеобразовательной школы в рамках нацпроекта «Образование». Ход работ на социально важных объектах проверил вице-губернатор – министр строительства Мурманской области Владислав Сандурский.

«Сегодня работы по строительству детского сада – в активной фазе. Продолжается возведение стен. Сейчас они на уровне уже второго этажа, идут работы по устройству перекрытий, подрядчик уже начал закрывать контур первого этажа. Задача – в ближайшее время завершить полностью каркас здания и активно начать работы по отделке. По школе рабочие должны закончить все строительно-монтажные работы до конца мая. Сейчас здесь идёт монтаж вентилируемого фасада и устройство перекрытий, в двух корпусах активно ведется отделка», – отметил Владислав Сандурский.

Напомним, строительство детского сада на 220 мест в Североморске началось в мае 2020 года и должно завершиться в декабре этого года. Сегодня на объекте работает 32 человека и 7 единиц техники.

Возводить общеобразовательную школу на 1200 мест в Североморске начали в конце апреля 2019 года. Однако из-за сложной эпидемиологической обстановки и невозможности ускорить стройку за счёт иностранной рабочей силы срок сдачи объекта пришлись перенести. Сегодня темп работ увеличился – сейчас здесь задействовано 150 человек. С середины марта подрядчик готовится подать в два корпуса тепло по постоянной схеме. На объекте есть все необходимые материалы. Тем не менее, как подчеркнул вице-губернатор, подрядчику необходимо нарастить силы и увеличить количество рабочих на объекте, хотя сделать это в условиях закрытого города не так-то просто.

Как сообщает региональное Министерство строительства, Владислав Сандурский оценил место рядом с городским парком, где планируется построить крытый бассейн. Сейчас идёт конкурс по выбору подрядчика для разработки проектно-сметной документации, а вот начать саму стройку планируется только в 2022-2023 году при выделении финансирования.