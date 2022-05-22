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Мурманская область. Арктика (16+)22.05.22 11:00

На строящемся ледоколе «Урал» запустили реактор — Вячеслав Рукша

На втором серийном атомоходе проекта 22220 «Урал», строящемся на Балтийском заводе, запущен реактор. Об этом сообщил, выступая в Москве на торжественном заседании АСПОЛ по случаю Дня полярника, заместитель гендиректора ГК «Росатом» – директор Дирекции Северного морского пути Вячеслав Рукша.

Как сообщает ИАА «ПортНьюс», универсальный атомный ледокол «Урал» - третье судно проекта 22220, строящееся на Балтийском заводе. Церемония его закладки состоялась 25 июля 2016 года. 25 мая 2019 года заказ был спущен на воду. Передача судна заказчику запланирована на вторую половину 2022 года.

В Санкт-Петербурге продолжается строительство универсальных атомных ледоколов проекта 22220: «Урал», «Якутия» и «Чукотка». Отметим, что первый реактор «РИТМ-200» для ледокола «Якутия» уже изготовлен и даже отгружен.

Фото:  https://portnews.ru/news/329611/

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