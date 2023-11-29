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Мурманская область. Арктика (16+)29.11.23 11:00

На строящемся железнодорожном мосту через р. Тулома установлены все пролётные строения

Запуск рабочего движения запланирован на конец 2023 года.

Как сообщает #ФКУРострансмодернизация, завершён подъём пролётного строения длиной 34 метра и монтаж строения длиной 110 метров. Последний был собран навесным монтажом над руслом реки при помощи двух кранов. Таким образом, все пролетные строения моста подняты на проектные отметки.

Железнодорожный мост через реку Тулома - самый крупный мост в Заполярье. Его длина 1300 метров. Мост состоит из пяти пролётных строений, каждое от 100 до 150 метров длиной.

Строительные работы продолжаются, идёт обустройство настилов и проходов, необходимых для эксплуатации моста, ведётся покраска конструкций. Работы ведутся в рамках реализация проекта по строительству ближних ж/д подходов к морскому порту Лавна.

Основная цель проекта - строительство ж/д подходов к угольному терминалу «Лавна», которые обеспечат высокую провозную способность. Планируется, что в 2024 году порт сможет выйти на перевалочную мощность в 4 млн тонн угля. В 2025 запланированная мощность - 18 млн тонн.

Запуск рабочего движения запланирован на конец 2023 года. 

Фото и видео: https://vk.com/video-216904393_456239676

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