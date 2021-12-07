На стройки Заполярья приедут рабочие из Индии

Между индийской кадровой компанией «Magic Billion» и мурманской компанией «Волшебный миллиард» заключён Меморандум о взаимопонимании.

Как пишет ИА «СеверПост», гендиректор и владелец компании из Мурманска Ольга Кондакова сообщила, что положения подписанного международного договора предусматривают, что индийская сторона выражает готовность поставки специализированных кадров для нужд российской стороны. Планируется задействовать квалифицированных рабочих при строительстве в Белокаменке и на других крупных объектах в Мурманской области.

Меморандум был заключён по результатам визита президента России Владимира Путина в столицу Индии Нью-Дели, где страны подписали 28 соглашений, в том числе, межправительственных, пишет «United News of India».

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/