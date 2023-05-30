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Мурманская область. Арктика (16+)30.05.23 13:00

На стройплощадках Мурманской области разрешат работать в две смены

Для оптимизации процессов и увеличения эффективности строительного сезона, в связи с климатическими особенностями региона, на стройплощадках Мурманской области разрешат работать в две смены. Соответствующие изменения внесены в региональное законодательство и приняты на заседании Мурманской областной Думы.   

«Изменения необходимы для увеличения темпов строительства, в первую очередь, социально значимых объектов, утверждение перечня которых возложено на правительство Мурманской области. Это позволит организовать на строительных площадках возможность работы в несколько смен примерно до 22.00. После этого времени на объектах не предполагается проведение работ, уровень шума которых превышает допустимые нормы, установленные санитарными правилами», – пояснил первый заместитель министра строительства Мурманской области Алексей Грачиков.  

Как сообщает региональное Министерство строительства, за последние три года в Мурманской области значительно увеличился объём строительства, реконструкции или капитального ремонта объектов, реализуемых в рамках государственных и муниципальных программ. В основном это объекты социальной сферы, предназначенные для повышения качества жизни северян. Так, в Мурманской области продолжается строительство жилых домов, медицинских и образовательных учреждений, физкультурно-оздоровительных комплексов.

 

Фото: https://gov-murman.ru

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