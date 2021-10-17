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Мурманская область. Арктика (16+)17.10.21 11:00

На стройплощадке детского сада на улице Достоевского в Мурманске активно идут работы по благоустройству

В Мурманске в рамках национального проекта «Демография» продолжается строительство детских садов на улицах Капитана Орликовой и Достоевского. Ход работ на объектах проверила и.о. заместителя министра строительства Мурманской области Александра Седлецкая.

«Несмотря на большой объём буровзрывных работ на улице Достоевского, который не позволял подрядчику всё лето приступить к благоустройству, сегодня мы видим хорошую динамику на этом объекте. Практически завершены фасадные работы – рабочим осталось сделать финишные выкраски. Кипит работа по благоустройству прилегающей территории – полным ходом идёт отсыпка и асфальтирование. Внутренние отделочные работы завершены на 70%. Риски, что детский сад на 196 мест на улице Достоевского не будет сдан до конца года, минимальные», – отметила Александра Седлецкая.

Как сообщает Министерство строительства Мурманской области, продолжается возведение здания дошкольного учреждения на 80 мест на улице Капитана Орликовой. На днях здесь были завершены взрывные работы. Сейчас активно идёт монтаж кровельного покрытия и утепление фасада. Начаты работы по благоустройству.

Напомним, в Мурманской области в рамках национального проекта «Демография» строится еще два детских сада: в Североморске – на 220 мест и в Алакуртти – на 75 мест. В Мурмашах на улице Причальной строительство детского сада на 75 мест уже завершено.

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