На стройплощадке крытого бассейна в Североморске продолжаются работы подготовительного периода

Строительство бассейна в рамках реновации ЗАТО г. Североморск было поддержано Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным в рамках встречи в Мурманске с главой региона Андреем Чибисом. В июне 2023 года строительная компания ООО «Вертикаль» получила разрешение на строительство, а в августе приступила к работам подготовительного периода.

На данный момент на участке в районе Площади Мужества уже выполнена геодезическая разбивка. Подрядчик приступил к расчистке территории, организации строительной площадки с бытовым городком и местами хранения, устройству ограждения, а также закупке строительных материалов.

Как сообщает Министерство строительства Мурманской области, по проекту, кроме большой и малой чаши для взрослых и детей, в здании предусмотрен спортивный зал с местами для размещения зрителей, а также необходимые вспомогательные помещения.

В 2023 году на строительство бассейна в Североморске в рамках арктической субсидии было выделено 180,5 миллиона рублей из федерального бюджета. На данный момент из регионального бюджета на эти цели планируется выделить ещеё84,5 миллиона рублей. Соответствующий проект размещён на портале «Открытый электронный регион».

Фото: https://gov-murman.ru