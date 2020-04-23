На стройплощадке в Белокаменке продолжаются противоэпидемические мероприятия

В рамках предотвращения распространения коронавирусной инфекции из Мурманской области чартерным рейсом вылетели порядка 200 человек, работавших вахтовым методом на площадке в Белокаменке. Все они прошли двухнедельный карантин, у каждого два последних теста на COVID-19 показали отрицательный результат.

Предпринимаемые меры необходимы для того, чтобы увеличить количество мест размещения на площадке и обеспечить разобщение людей, пишет Министерство информационной политики Мурманской области.