Мурманская область. Арктика (16+)23.04.20 10:45
На стройплощадке в Белокаменке продолжаются противоэпидемические мероприятия
В рамках предотвращения распространения коронавирусной инфекции из Мурманской области чартерным рейсом вылетели порядка 200 человек, работавших вахтовым методом на площадке в Белокаменке. Все они прошли двухнедельный карантин, у каждого два последних теста на COVID-19 показали отрицательный результат.
Предпринимаемые меры необходимы для того, чтобы увеличить количество мест размещения на площадке и обеспечить разобщение людей, пишет Министерство информационной политики Мурманской области.
Комментарии
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Последние комментарии
Мария
23.04.20 09:27
Очередная дурь! Лучше бы контроль усилили в больницах, которые закрываются одна за другой из-за коронавируса.
Комментарий к новости:Собираетесь в магазин или аптеку – напишите объяснение по установленной форме!
Игорь Ваасильевич
22.04.20 17:11
А кто им об этом скажет? Тогда надо сообщать и о перемещениях по области, например, из Мурманска в Кандалакшу. И на карантин сразу садиться! Дурь, а не решение!
Алекс
22.04.20 14:31
И чему вы радуетесь? У всей этой шпаны от нефтебизнеса одна цель-как можно больше шкур содрать с народа! Они строят свой "бизнес" на горе и беде россиян! И на их бесправии!((( Зная,что НИЧЕГО и НИКОГД
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