На стройплощадке ЖК «Кольские Огни» завершены фундаментные работы

На стройплощадке в Коле подходит к завершению один из ключевых этапов строительства жилого комплекса «Кольские Огни». Строители заканчивают устройство фундаментных плит домов первой очереди.

После устройства фундамента компания приступит к следующему этапу – возведению вертикальных конструкций цокольных этажей, а далее начнёт работы выше так называемой «нулевой отметки», обозначающей уровень земли.

Продолжаются активные работы и на других зданиях – ведётся погружение свай в основание будущих корпусов №№4 и 5. Данные дома будут возведены на свайном фундаменте для обеспечения реализации всех необходимых процедур технологического процесса.

«ЖК «Кольские Огни» реализуется группой «Самолёт» при поддержке правительства Мурманской области, в рамках стратегического плана развития «На Севере – жить!». Основания зданий практически готовы, и уже в ближайшее время дома начнут «расти» над землей - скоро будущие новосёлы смогут увидеть очертания своего нового дома. Это первый за три десятка лет крупный коммерческий жилой проект в регионе, реализация которого стала возможна в том числе благодаря запуску в регионе по инициативе губернатора Андрея Чибиса программе «Арктическая ипотека». Быть первопроходцем для нас означает нести особенный уровень ответственности перед людьми, и мы, уверена, оправдаем доверие покупателей и партнеров», – отметила директор кластера «Северо-Запад» группы «Самолет» Ольга Щилова.

В рамках первой очереди будет построено 5 жилых корпусов высотой от 9 до 14 этажей, в которых смогут проживать около 1,5 тысячи семей.

«В Мурманской области благодаря планомерной работе главы региона и команды правительства по-настоящему возродилось жилищное строительство. Одной из точек роста для нашего региона в этом направлении стали разработанные по поручению Президента РФ Владимира Путина мастер-планы опорных агломераций. Так, на данный момент в Мурманской области строится 20 многоквартирных домов, 80%, или 4 тысячи квартир, в которых доступны для покупки по программа «Арктическая ипотека» под 2% и «Семейная ипотека» под 6%», – отметила заместитель губернатора Мурманской области Ольга Вовк.

Как отмечает Министерство строительства Мурманской области, всего в нашем регионе в ближайшие 10 лет планируется построить порядка 1 млн кв. метров жилья, в том числе силами федеральных девелоперов «ТСД», «Глоракс» и «Самолёт». Также в рамках ПМЭФ-2025 регион заключил соглашение о сотрудничестве в рамках жилищного строительства с компанией «Эталон».

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/551423/#&gid=1&pid=2