На судне ООО «Морской Бриз» погиб третий механик

Комиссия Государственной инспекции труда в Мурманской области расследует гибель моряка на рыболовном судне в Баренцевом море.

14 марта в Баренцевом море произошла трагедия на борту рыболовного судна. Извещение о несчастном случае поступило в Государственную инспекцию труда из ООО «Морской Бриз». По предварительным данным, в помещении центрального пункта управления судна за главным распределительным щитом членами экипажа было обнаружено тело третьего механика без признаков жизни. При этом тело находилось под напряжением.

После обесточивания оборудования были предприняты попытки реанимации пострадавшего, однако впоследствии была зафиксирована смерть работника. Предполагаемая причина - поражение электрическим током.

«Государственная инспекция труда в Мурманской области принимает участие в расследовании обстоятельств данного происшествия, - сообщил руководитель ведомства Юрий Дмитриев. - Комиссией будут тщательно изучены обстоятельства случившегося, проверено соблюдение правил охраны труда и техники безопасности при эксплуатации электрооборудования на судне, а также выяснены причины, приведшие к трагедии».

По итогам расследования будут установлены лица, допустившие нарушения, а также приняты меры инспекторского реагирования для недопущения подобных случаев в будущем.

 

 

Фото: https://vk.com/git51?z=photo-219140931_457242655%2Fwall-219140931_3535

 

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Кровожадный санкционный оскал цивилизованной Европы, или Создаём будущее технологической независимости России
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ НА 2026 ГОД И ПЛАНОВЫЙ 2-ЛЕТНИЙ ПЕРИОД ПРОШЁЛ ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕМурманская областная Дума: ДЕНЬ СУДОРЕМОНТНИКА - НОВОМУ ПРАЗДНИКУ БЫТЬ!БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Не вступайте в диалог с мошенниками, не сообщайте личные сведения
Последние комментарии

Артём
15.03.26 19:24
Выполняю задачи в зоне проведения Специальной военной операции, хотел узнать, есть возможность оказать гуманитарную помощь? *** Артём, добрый день! Ваш комментарий несколько непонятен. Если у Вас ес
Комментарий к новости:Очередную партию гуманитарной помощи отправили из Мурманска в зону СВО для военнослужащих 200-й бригады
Бурак (Смирнова) Ю. Г., экс-заместитель директора по ВР МБОУ "Кадетская школа города Мурманска".
14.03.26 01:12
Приветствую всех и каждого по работе и общей борьбе! Надеюсь, ОЧЕНЬ НАДЕЮСЬ, что депутат - ура-патриот, член "ЕР" М. Белошеев поведал учащимся, когда же начнется ДОЛГОЖДАННОЕ ОМОЛОЖЕНИЕ депутатского
Комментарий к новости:Мурманскую областную Думу посетили кадеты и учащиеся гимназии №6
Д.О Вернер
13.03.26 14:31
А что с первым районом Рыбного порта, где бакланы летают из цеха в цех через разбитые окна? Кто-то специально прячет этот "район" от внимания губернатора?
Комментарий к новости:В Мурманске на стратсессии обсудили планы по обновлению территории у морвокзала
-Правовая консультация (18+)С 1 января 2026 года матери-героини Мурманской области освобождены от оплаты ЖКУ
-PRO Деньги (16+)Мужчин, готовых к переезду ради высокооплачиваемой работы, за 2 года стало меньше-PRO Валюту (16+)Курс евро подскочил на 1,51 рубля, доллар вырос почти 1,22 рубля-PRO Энергетику (18+)«Росэнергоатом» и «ТИТАН-2» заключили договор о сооружении инновационных блоков Кольской АЭС-2-PRO ЖКХ (18+)ЦУР Мурманской области: из-за снегопадов количество сообщений северян на прошедшей неделе выросло на 67%-PRO Нефть и газ (18+)День работника нефтяной и газовой промышленности 2025: тренды и динамика-PRO Законы (18+)Законы, вступающие в силу в марте 2026 года
