На судне ООО «Морской Бриз» погиб третий механик

Комиссия Государственной инспекции труда в Мурманской области расследует гибель моряка на рыболовном судне в Баренцевом море.

14 марта в Баренцевом море произошла трагедия на борту рыболовного судна. Извещение о несчастном случае поступило в Государственную инспекцию труда из ООО «Морской Бриз». По предварительным данным, в помещении центрального пункта управления судна за главным распределительным щитом членами экипажа было обнаружено тело третьего механика без признаков жизни. При этом тело находилось под напряжением.

После обесточивания оборудования были предприняты попытки реанимации пострадавшего, однако впоследствии была зафиксирована смерть работника. Предполагаемая причина - поражение электрическим током.

«Государственная инспекция труда в Мурманской области принимает участие в расследовании обстоятельств данного происшествия, - сообщил руководитель ведомства Юрий Дмитриев. - Комиссией будут тщательно изучены обстоятельства случившегося, проверено соблюдение правил охраны труда и техники безопасности при эксплуатации электрооборудования на судне, а также выяснены причины, приведшие к трагедии».

По итогам расследования будут установлены лица, допустившие нарушения, а также приняты меры инспекторского реагирования для недопущения подобных случаев в будущем.

