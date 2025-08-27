На судне пропал матрос! Поисковые мероприятия результата пока не принесли

В Гострудинспекцию в Мурманской области из АО «Рыбпроминвест» поступило извещение о несчастном случае. Согласно полученной информации ночью 21 августа текущего года на судне пропал матрос, по имеющимся сведениям, в результате падения за борт. Поисковые мероприятия результата пока не принесли.

Исчезновение члена экипажа в результате падения за борт судна, как происшествие, предполагающее гибель работника в результате несчастного случая, в соответствии с ТК РФ подлежит расследованию комиссией с участием государственного инспектора труда.

«Обстоятельства и причины происшествия уточняются», - сообщил руководитель Инспекции труда Юрий Дмитриев.

А по итогам ранее проведенного расследования несчастного случая (с лёгким исходом), произошедшего в апреле текущего года с подсобным рабочим филиала ФГУП «ГВСУ №14», Гострудинспекцией в Мурманской области были выявлены различные нарушения требований охраны труда, в том числе допуск работника к исполнению трудовых обязанностей без прохождения обучения и проверки знаний, обеспечение работников средств индивидуальной защиты не в полном объеме.

По факту выявленных нарушений организация привлечена к административной ответственности по частям 1, 3, 4 статьи 5.27.1 КоАП РФ.