На «SuperJob» ищут Президента Российской Федерации

На сайте рекрутинговой онлайн-платформы «SuperJob» в преддверии выборов 15-17 марта 2024 года появилась вакансия Президента Российской Федерации. Среди требований: активная жизненная позиция и патриотизм.

В вакансии на «SuperJob» говорится, что в должностные обязанности Президента Российской Федерации будет входить эффективное управление страной с населением 150 миллионов человек: назначение выборов Государственной Думы, представление России в международных отношениях, проведение переговоров, подписание ратификационных грамот, принятие решения о назначении референдума, внесение законопроектов в Государственную Думу (при необходимости!), с возможностью внеочередного рассмотрения на заседаниях Думы и др.

Среди требований к кандидатам в лидеры страны:

Возраст — от 35 лет;

Патриотизм и активная жизненная позиция;

Обязательно владение хотя бы одним европейским языком;

Готовность к постоянным командировкам.

Кроме того, президент обязательно должен иметь гражданство РФ, подтвержденный опыт постоянного проживания в РФ не менее 25 лет, отсутствие гражданства другого государства (за исключением гражданства государства, которое было принято или часть которого была принята в Российскую Федерацию). К опыту работы на аналогичной должности работодатель отнесётся с пониманием.

В вакансии также указано, что в случае избрания работодателем предоставляются личный самолёт, государственная квартира, государственная дача, а также полное содержание за государственный счёт (медицинское обслуживание, питание, транспорт, занятия спортом, образование, отдых) для президента и членов его семьи, персональный кабинет с видом на Кремль (изнутри), проезд от места проживания к месту работы без пробок. Условия выхода на пенсию оговариваются отдельно с каждым успешным кандидатом. Зарплата «белая», по договоренности (постоянно индексируется), оформление по ТК.

Подробнее с описанием вакансии, требованием и условиями можно ознакомиться на сайте «SuperJob» по ссылке.