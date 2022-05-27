На свежую белокочанную капусту, куриные яйца и пшено цены пошли вниз

В Магазинах Мурманской области с 14 по 20 мая текущего года отмечено наибольшее снижение цен на свежую белокочанную капусту (на 12,3%), куриные яйца (на 4,0), пшено (на 3,0), репчатый лук (на 2,9), сахар-песок (на 2,5), шлифованный рис (на 1,6), яблоки (на 0,9%).

Как сообщает Мурманскстат, в этот же период увеличение цен отмечено на стерилизованное питьевое молоко, картофель (на 2,0%), морковь (на 1,2), хлеб и булочные изделия из пшеничной муки различных сортов (на 1,0), мороженую неразделанную рыбу (на 0,7), пшеничную муку, гречневую крупу (на 0,6), баранину, кроме бескостного мяса, сливочное масло (на 0,5%).

На остальные товары цены не изменились или изменились незначительно.

Напомним, наблюдение за уровнем цен на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров первой необходимости осуществляется в рамках еженедельного мониторинга по перечню, утверждённому Росстатом, в городах Мурманске, Апатиты, Североморске.