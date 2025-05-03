На танкере, принадлежащем ООО «РП-Шиппинг», в Китае погиб старший механик

Извещение о несчастном случае поступило в Гострудинспекцию в Мурманской области из ООО «РП-Шиппинг».

Согласно полученной информации, 26 апреля 2025 года на танкере, находящемся у причала ремонтного предприятия в одном из портов Китая, во время отдыха в своей каюте наступила смерть предположительно от сердечного приступа. Погибший - старший механик.

«В соответствии со ст. 227 ТК РФ расследованию в установленном порядке как несчастные случаи подлежат события, в результате которых пострадавшими были получены повреждения здоровья, повлекшие за собой необходимость перевода пострадавших на другую работу, утрату ими трудоспособности либо смерть, в т.ч. если указанные события произошли при работе вахтовым методом во время междусменного отдыха, а также при нахождении на судне (воздушном, морском, речном, рыбопромысловом) в свободное от вахты и судовых работ время», - сообщил руководитель государственной инспекции труда Юрий Дмитриев.

Обстоятельства и причины происшествия подлежат расследованию комиссией с участием государственного инспектора труда.

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