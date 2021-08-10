На Тайване состоялась премьера фильма, снятого в Мурманской области

На Тайване состоялась долгожданная премьера первого российско-тайваньского сериала «Северное сияние любви». В главных ролях задействованы Го Сюефу и Цай Фаньси, восходящие звезды азиатского кино и телевидения, принимавшие участие в серьёзных проектах в Китае. Оба пользуются большой популярностью среди китайскоговорящей аудитории, имеют миллионы подписчиков в социальных сетях.

Сюжетная линия кинопроекта связана с событиями сентября 1999 года, когда на Тайване произошло крупнейшее землетрясение, и представители многих стран, в том числе и России, участвовали в спасательных операциях. По сюжету, один из российских спасателей по имени Дима вызволяет из-под завалов тайваньскую девочку, оставшуюся в результате трагедии сиротой. Он всячески оберегает её на протяжении десяти лет, оплачивает обучение и другие счета. Достигнув совершеннолетия, девочка приезжает на родину своего спасителя - в Мурманск, чтобы увидеть северное сияние. Ведь именно оно вселяло в неё надежду на прекрасное будущее. Считается, если при появлении сполохов загадать желание, то оно обязательно сбудется.

Как сообщает Центр развития кинопроизводства Мурманской области «Нордфильм», главным режиссёром и продюсером ленты выступил Дэвид Линь. Зрители многих стран видели его сериалы «Четыре императорских драгоценности» и «Счастлив - хлопай в ладоши!», а также полнометражные ленты «Украденное пятилетие», «Золотые слова» и другие. В Мурманске Дэвид Линь давал интервью журналистам в октябре 2019 года.

Площадками для съёмок в Мурманске стали мемориал «Защитникам советского Заполярья», памятник Ждущей, железнодорожный вокзал, некоторые сцены были сняты на дорогах области.

Подробнее о сериале также можно узнать на его официальной странице: https://clck.ru/Wigu7