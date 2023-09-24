На Театральном бульваре мурманская молодёжь представила своё творчество

В субботу, 23 сентября, в сквере на Театральном бульваре проходил VIII Фестиваль уличного искусства «Ай эм». Его организаторы - Молодёжный культурный центр и Центр креативного развития молодёжи МАУ МП «Объединение молодёжных центров».

Как сообщает администрация города Мурманска, для гостей фестиваля была подготовлена обширная программа. Работалм музыкальная, танцевальная и поэтическая площадки. Также начинающие художники представили своё творчество на выставке арт-объектов и выставке картин, которую можно просмотреть с аудиосопровождением.

Все желающие смогли принять участие в мастер-классах по стринг-арту (создание картины путем натягивания ниток на гвозди, вбитые в твёрдое основание), изготовлению магнитов, созданию открытки из сухоцветов и многих других.

Для самых маленьких посетителей работала студия аквагрима.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=25755&page=1